«Леганес» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч 38-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Реал Мадрид» в 38-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: «Леганес» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

«Леганес» сыграет против мадридского «Реала». Здесь всё предельно понятно. «Реал» уже чемпион. Думаю, что Зидан даст отдохнуть большой группе своих футболистов. Скорее всего, Ареоля сыграет вместо Куртуа, Милитао выйдет, изменения будут и в обороне, и в средней линии. И Хамес, если захочет, будет играть, и Бэйл может прощальный матч сыграть, хотя впереди ещё Лига чемпионов. У «Реала» будут играть те, кто мало играл в последнее время.



10 побед подряд у «Реала» — это очень круто, но когда-то же он оступится. Он был близок к тому, чтобы оступиться с «Вильярреалом», если бы не уверенная игра Куртуа. Сейчас у «Реала» соперник предельно мотивированный, очень злой. В последних турах «Леганес» играет восхитительно. Поздновато спохватилась команда Хавьера Агирре. Да, там были свои проблемы. Но в последних четырёх турах приговорённый «Леганес», который уже чуть ли не отпели, одержал три победы, причём сухие, и сыграл 0:0 с «Эйбаром» на выезде. Этой команде сейчас не так-то просто забить. Где-то и удача на его стороне.



Сейчас против «Леганеса» немотивированный «Реал». В последних двух случаях, когда «Реал» приезжал к «Леганесу», хозяева не проигрывали. Думаю, он и сейчас не проиграет, есть все ресурсы и шансы. Вряд ли игра будет результативной. Быть может, «Леганес» забьёт быстрый гол, после чего будет ждать новостей из Барселоны, где «Эспаньол» будет принимать «Сельту». От этих новостей игра и будет проистекать.



Мой вариант — «Леганес» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.93".