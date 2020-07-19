«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч 37-го тура АПЛ в Лондоне

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Шпоры» всерьез заинтересованы в победе в предстоящем матче, поскольку после выхода «Арсенала» в финал Кубка Англии команда Моуринью рискует остаться без еврокубков. Хватает кадровых проблем – под вопросом Лукас Моура, не будет играть Алли, отбывает дисквалификацию Дайер, есть сложности с набором состава. Непонятно состояние Сержа Орье после смерти родного брата. Правда, «Тоттенхэм» в последних восьми домашних матчах с «Лестером» проиграл лишь однажды.



«Лестер» обороняет место в четверке, в последнем туре играть с «Манчестер Юнайтед», а кадровых проблем у Брендана Роджерса хватает. Точно не сыграет Фукс, дисквалифицирован Чаглар Сеюнджю, не будет играть Бен Чилуэлл – проблем с обороной хватает. Не сыграет Джеймс Мэдиссон.



«Лисы» довольно результативно играют с «Тоттенхэмом»: в последних шести встречах этих команд забито больше 20 мячей — 4,7 гола в матче. В такой ситуации, мне кажется, можно предполагать результативную игру с обеих сторон. У «Тоттенхэма» в последних шести турах четыре победы, у «Лестера» в последних семи матчах всего две победы.



Обе команды будут лезть из кожи вон, чтобы не проиграть, поэтому предпочитаю поставить на то, что обе команды забьют, тем более что в последних семи встречах шесть раз такая ставка срабатывала. Коэффициент 1,73".