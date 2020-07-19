«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на полуфинал Кубка Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«В текущем сезоне «МЮ» обыграл «Челси» уже три раза подряд, включая Кубок лиги (4:0, 2:1, 2:0). Это может создать психологические проблемы лондонцам, хотя у них было на два дня больше для подготовки к матчу. «Челси» отлично ротирует состав, что не помешало обыграть в минувшем туре «Норвич» — 1:0. Сульшер откровенно «заездил» основной состав, пусть и поберег Матича в последнем матче, где «МЮ» нокаутировал 2:0 «Кристал Пэлас», хотя лондонцы были не столь безнадежны.



Просто сейчас вернулся в форму де Хеа, который в последних тура демонстрирует отличные спасения. У номинальных хозяев (встреча пройдёт на Уэмбли) проблема с левым защитником. Шоу в лазарете, Уильямс лечит подбитый глаз. Там может снова сыграть Фосу-Менса. У «Челси» точно не сыграет основной опорник Канте, но и порой без него «Челси» удавалось в последнее время побеждать. Лэмпард с «синими» выиграл 6 матчей из последних 8. У «МЮ» уже 19 игр с учётом всех турниров без поражений. Это обещает солидную рубку, где обе команды забьют».