«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на матч полуфинала Кубка России

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Зенит» — явный фаворит. Иначе и быть не может: петербуржцы выиграли в победном чемпионате 21 встречу из 29. А у «Спартака» (9-е место) только 10 побед в сезоне РПЛ. Отсутствие основного вратаря Лунева не скажется на амбициях хозяев. В последних 4 встречах со «Спартаком» они ни разу не уступили красно-белым и выиграли 3 противостояния. На этом отрезке петербуржцы пропустили от москвичей всего 1 мяч.



У гостей травмирован Зобнин и дисквалифицирован Понсе. Это не добавляет шансов «Спартаку». Впрочем, на тренерскую скамейку гостей вернется тренер Доменико Тедеско, дисквалифицированный до конца сезона после удаления в матче с «Локомотивом». Гостям будет комфортно, поскольку «Зенит» дома будет раскрываться и идти вперед забивать.



Все это даст «Спартаку» комфортные условия для контратак. Москвичи могут подловить «Зенит» на стандартах. В голе петербуржцев не сомневаюсь, слишком хороша связка Дзюба — Азмун. «Спартак» выйдет играть главный матч сезона и будет из кожи вон лезть ради гола. У москвичей эмоциональная команда, накалит себя и наверняка хотя бы раз огорчит Кержакова. Поставлю на то, что обе команды забьют».