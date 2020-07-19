«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч Кубка России с коэффициентом 2.25

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: гол Артёма Дзюбы за 2.25.

«По общему уровню преимущество сине-бело-голубых не вызывает сомнений. Они опережают красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на 33 очка, имеют запас по качеству исполнителей и длине скамейки, да ещё и будут играть на своём поле. Козырей достаточно, каждый из них имеет вес.



Кроме того, у гостей хватает кадровых потерь. Из-за дисквалификации не сыграют полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе. Первый, пожалуй, был лучшим в своей команде на заключительном отрезке сезона: давал объём, помогал в обороне, а в недавней встрече с «Ахматом» вообще оформил гол+пас.



А второй просто является основным центральным нападающим. Он выходил с первых минут в пяти из шести предыдущих матчей РПЛ. Забивал не так много (два мяча в семи турах), однако по большей части был заметен. Замены Зобнину у Доменико Тедеско нет и близко — в таком состоянии он смело может считаться одним из лидеров.



А без Понсе теряется всякое пространство для маневра в атаке. Остаются всего два форварда — Александр Соболев и Джордан Ларссон. Возможностей для усиления после перерыва не будет, а ведь битва с «Зенитом» наверняка получится интенсивной. Короткая скамейка способна оказаться ключевым фактором.



Третий момент. Естественно, в гостях у чемпиона России Тедеско не будет изобретать велосипед и выставит трёх центральных защитников. По Жиго и Джикии никаких вопросов нет, а вот Маслов и Гапонов по понятным причинам выглядят хуже. Дзюба хорош в борьбе и умело ставит корпус, Азмун отлично ищет пространство.



Скорее всего, петербуржцы будут бить именно в зону третьего центрального защитника. Судя по летним матчам «Спартака», моменты не заставят себя ждать. Можно проверить гол Артёма Дзюбы за 2.25. Лучший бомбардир чемпионата России в полном порядке (4+3 в пяти последних поединках), он исполняет пенальти, а главное — всегда выходит против бывшего клуба с колоссальной мотивацией».