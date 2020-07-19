«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на полуфинальный матч Кубка России

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.97.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат Премьер-Лиги и не прочь положить золотые медали в Кубок России. В чемпионате страны Санкт-Петербург сумел одержать 21 победу при шести ничьих, что принесло 69 очков. Нельзя не отметить лучшую линию обороны в России, которая пропустила 17 мячей, а вот линия атаки ни в чем не уступила коллегам. Подопечные Семака забили 68 голов, из которых 17 — на счету Дзюбы, 16 — у Азмуна.



Провал «Спартака» в РПЛ — продуманная акция, чтобы пробиться в еврокубки через финал Кубка страны. Может, ошибаюсь, но девятое место после 29 туров — суровая реальность. Лучиком света стал разгром в последнем туре «Ахмата» (3:0), которому красно-белые, как правило, на своем поле уступали.



По моему мнению, сегодня сенсации не будет. Чемпион на ходу и на своем поле не оставит шансов гостям из столицы, учитывая общее состояние «народной команды». Моя ставка – победа «Зенита» с форой -1 за 1.97".