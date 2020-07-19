«Севилья» — «Валенсия»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

19 июля «Севилья» и «Валенсия» встретятся в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Севилья» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

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