«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Валенсия».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.78.
«Думаю, что в этом матче команды наконец-то должны порезвиться. Полагаю, стоит поставить в этом поединке на тотал больше, даже несмотря на то что в последних матчах обеих команд чаще случались низы.
«Севилья» уже не мотивирована, задача попадания в Лигу чемпионов решена. «Валенсия», думаю, тоже уже не решает задач, хотя у неё и остались шансы подняться выше в таблице и зацепиться за место в Лиге Европы. Но даже если «Валенсия» и выиграет, то, скорее всего, это не позволит ей заработать европутёвку. «Валенсия», как и сансебастьянцы, после возобновления чемпионата не смогла показать футбол высокого уровня. На результат в этом матче ставить сложно, может выиграть как немотивированная, так и мотивированная команда, но если «Валенсия» и сможет победить, то это не будет как против «Эспаньола», будут голы».
- 19 июля 2020
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