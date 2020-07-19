«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с нулевой форой за 2.99, тотал больше 2.5 мяча за 2.42.

«Матч считается более или менее центральным, но всё уже решено, кроме того момента, что даже «Гранада» ещё в состоянии выбить «Реал Сосьедад» из зоны Лиги Европы. Мы должны увидеть верховой матч. «Атлетико» ничего уже не нужно, и команда может сыграть открыто и ненавязчиво. Впереди у хозяев поля матчи в Лиге чемпионов, и футболистам нужен отдых и восстановление. Несмотря ни на что, я считаю, что в этой встрече нужно ставить на тотал больше. У «Атлетико» смогут выйти поиграть игроки, которые не получали много игровой практики за сезон, а отсюда можно предположить, что «Реал Сосьедад» сможет не проиграть.



«Атлетико» явно выйдет поиграть в тренировочном режиме, и здесь есть все шансы у гостей заработать хоть какие-нибудь очки. Для гостей этот матч более важен в плане места в еврокубковой зоне, так как на пятки наступают другие соперники».