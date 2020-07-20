«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 1.94.
«Фактически победа над «Лацио» окончательно убьёт интригу в чемпионской гонке, поскольку оставшееся расписание у туринцев довольно простое. Останется только «Рома», да и та будет только в последнем туре. Остальные три клуба находятся в нижней части турнирной таблицы Серии А.
«Бьянкочелести» выглядят совсем худо. Всего одно очко в четырёх турах и огромное количество проблем. Начиная от уровня физической готовности (небо и земля по сравнению с тем, что было до карантина) и заканчивая огромным количеством травмированных. Тренерскому штабу фактически не из кого выбирать — слишком много кадровых потерь.
Подопечные Симоне Индзаги опустились на четвёртую строчку. Если так пойдёт дальше, там они и останутся. Зацепиться с «Ювентусом» будет тяжело сразу по нескольким причинам. Первая — при всех трудностях состав у хозяев заметно сильнее и глубже. Есть место для манёвра, есть возможности для оживления игры после перерыва.
Вторая — действующий чемпион часто валяет дурака на выезде, а вот в родных стенах исправно добивается результата. Пусть даже при бледном футболе. В 16 поединках набраны 44 очка из 48 возможных — 14 побед и две ничьи. Разница мячей впечатляет — 41:13. У римлян на выезде после паузы только одна победа — над скромным «Торино» (2:1) при сомнительном пенальти.
И третья — именно «Лацио» в декабре выиграл у «Юве» матч за Суперкубок Италии (3:1), вряд ли соперники об этом забыли. Линия букмекеров выглядит вполне логично, гости сейчас не в том состоянии, чтобы душить национального гегемона все 90 минут и жалить его вертикальными атаками.
В то же время оборона у фаворита откровенно не блещет — очень много ошибок и привозов. На свой гол «бьянкочелести» могут рассчитывать. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.94 и победой «Ювентуса» с форой (-1) за 2.09».
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