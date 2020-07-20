«Шеффилд» — «Эвертон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд» — «Эвертон».
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.
«Ириски» недосчитались довольно важных футболистов в каждой из линий. В защите нельзя рассчитывать на Холгейта и Мину, в центре поля — на Делфа, в атаке — на Тосуна. Понятно, что против сыгранного и мотивированного «Шеффилда» с такими дырами будет непросто.
«Клинки» в полнейшем порядке. Они бьются за попадание в еврокубки: 54 очка в 36 турах и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. До «Тоттенхэма» не хватает всего одного очка, до «Вулверхэмптона» — двух. В пяти предыдущих встречах набрано 10 баллов, а на своём поле «Шеффилд» не проигрывал аж с 21 января (0:1 от «Ман Сити»).
Ситуация могла бы быть ещё лучше, если бы не поражение от «Лестер Сити» (0:2) в минувшем туре. Там «лисы» действительно выглядели гораздо лучше, а вот новичок АПЛ выдал один из самых бледных матчей за весь сезон и по делу уступил. Однако шансы остаются, благо что календарь вполне рабочий.
Остались два соперника, каждый из которых не имеет ни малейшей турнирной мотивации — «Эвертон» и «Саутгемптон». У «клинков» в шести предыдущих домашних играх 16 очков из 18 возможных, а «ириски» весь сезон ужасно выступают на выезде. Всего четыре победы при трёх мирных исходах и 11 поражениях. 15 очков (16-е место в АПЛ по данному показателю) и жуткий баланс голов — 19:35.
Плюс разность мотиваций. Понятно, что ставить на гостей на таком фоне тяжело. «Шеффилд Юнайтед» по умолчанию много не забивает, ограничиваясь одним-двумя мячами. И всё же с учётом отличной обороны этого, как правило, хватает. Лобовая победа хозяев за 2.23 смотрится нормально.
Альтернативные варианты — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.66 и ИТМ 1 гола «Эвертона» за 1.64. «Ириски» в четырёх предыдущих турах забили всего два гола, а реже «клинков» (14) в родных стенах пропускают только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (по 13). Можно даже изучить 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.09".
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