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«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 20 июля

«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 20 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

«Альбион» имеет уже три поражения подряд на своём поле с общим счётом 1:11. Хотя, конечно, стоит отметить уровень соперников: тут и оба «Манчестера», и чемпион «Ливерпуль».

Правда, надо сказать, «Ньюкасл Юнайтед» вне родного стадиона тоже небезгрешен. Он проиграл два из трёх выездов после паузы с общим счётом 1:7. Да и 11 поражений за 18 гостевых игр едва ли могут внушать уверенность. После паузы клуб из Ньюкасл-апон-Тайна резво стартанул, однако сейчас переживает спад. Ждать россыпи голов мы бы от него не стали. К тому же, на выезде команда имеет не больше гола за игру.

«Брайтон» также не сулит зрелищности в предстоящем поединке. Он вообще за семь проведённых туров оформил в ворота соперников только пять голов. А на таком фоне классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85 смотрится неплохо.

Через неделю соперники встретятся в финале Кубка Греции, а пока — мало что значащий матч чемпионата.
Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх. Даже странно, что на таком фоне коэффициент приближается к двойке".

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За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх.
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