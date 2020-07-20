«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 20 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

«Альбион» имеет уже три поражения подряд на своём поле с общим счётом 1:11. Хотя, конечно, стоит отметить уровень соперников: тут и оба «Манчестера», и чемпион «Ливерпуль».



Правда, надо сказать, «Ньюкасл Юнайтед» вне родного стадиона тоже небезгрешен. Он проиграл два из трёх выездов после паузы с общим счётом 1:7. Да и 11 поражений за 18 гостевых игр едва ли могут внушать уверенность. После паузы клуб из Ньюкасл-апон-Тайна резво стартанул, однако сейчас переживает спад. Ждать россыпи голов мы бы от него не стали. К тому же, на выезде команда имеет не больше гола за игру.



«Брайтон» также не сулит зрелищности в предстоящем поединке. Он вообще за семь проведённых туров оформил в ворота соперников только пять голов. А на таком фоне классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85 смотрится неплохо.



Через неделю соперники встретятся в финале Кубка Греции, а пока — мало что значащий матч чемпионата.

Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх. Даже странно, что на таком фоне коэффициент приближается к двойке".