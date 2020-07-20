«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 20 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.
«Альбион» имеет уже три поражения подряд на своём поле с общим счётом 1:11. Хотя, конечно, стоит отметить уровень соперников: тут и оба «Манчестера», и чемпион «Ливерпуль».
Правда, надо сказать, «Ньюкасл Юнайтед» вне родного стадиона тоже небезгрешен. Он проиграл два из трёх выездов после паузы с общим счётом 1:7. Да и 11 поражений за 18 гостевых игр едва ли могут внушать уверенность. После паузы клуб из Ньюкасл-апон-Тайна резво стартанул, однако сейчас переживает спад. Ждать россыпи голов мы бы от него не стали. К тому же, на выезде команда имеет не больше гола за игру.
«Брайтон» также не сулит зрелищности в предстоящем поединке. Он вообще за семь проведённых туров оформил в ворота соперников только пять голов. А на таком фоне классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85 смотрится неплохо.
Через неделю соперники встретятся в финале Кубка Греции, а пока — мало что значащий матч чемпионата.
Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять очных противостояний с 2011 года соперники лишь однажды пробивали верх. Даже странно, что на таком фоне коэффициент приближается к двойке".
- 20 июля 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 19 июля 2020
-
22:06
-
21:45
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:45