«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: индивидуальный тотал «Лацио» больше 1 гола за 2.00.



«Сегодня поговорим о чемпионате Италии. Центральная игра очередного тура – «Ювентус» принимает «Лацио». «Ювентус» лидирует, но у «Ювентуса» колоссальные проблемы с качеством игры. Вообще по работе Сарри много вопросов, в последних матчах «Юве» очень много пропускает, неприлично много для команды, которая близка к тому, чтобы в девятый раз стать чемпионом. Пошли слухи о возможной отставке Сарри в том случае, если «Ювентус» проиграет «Лацио». Я в это, честно говоря, не верю – есть ещё Лига чемпионов, где у «Ювентуса» ответная игра с «Лионом» в 1/8 финала. Есть шанс побороться за выход в финал хотя бы.



«Ювентус» плох в защите. Если не идёт игра у Дибалы и Роналду, то не очень ярок впереди, нет поставленной комбинационной игры, очень многое зависит от индивидуальных действий.



«Лацио» тоже проблемная команда, у римлян катастрофическая кадровая ситуация. Даже появился слух, что Ачерби в раздевалке чуть ли не подрался с физиотерапевтом из-за того, что футболисты постоянно травмируются. «Лацио» давненько не выигрывал, команда ощутила на себе удар коронавируса, потому что до паузы «Лацио» был фантастически хорош, а сейчас мы этого не видим. Скорее всего, команда за чемпионство уже не борется, но «Лацио» может помочь «Интеру». Если в этом туре, «Ювентус» предположим, проигрывает «Лацио», а это в нынешнем сезоне уже случалось дважды, а «Интер» этим воспользуется, то отставание от «Ювентуса» составит всего три очка. «Интер» станет уже реальным претендентом на чемпионство за несколько туров до конца.



Я думаю, что игра должна получиться результативной. «Ювентус» постоянно много забивает и пропускает – 4 от «Милана», 2 от «Аталанты», 3 от «Сассуоло». В пяти матчах подряд у «Ювентуса» проходит ставка обе забьют. «Лацио» постарается зацепиться за этот матч, выигрыш в котором сохраняет хотя бы призрачные шансы на чемпионство. «Лацио» — неудобный соперник для «Ювентуса», Симоне Индзаги знает, как Сарри обыгрывать.



На победу «Лацио» я ставить не буду, я поставлю на индивидуальный тотал голов «Лацио» больше 1 за 2,00, потому что «Ювентус» уж очень слаб в защите. «Лацио», как ни крути, с Иммобиле очень опасен в атаке. Мне кажется, что Симоне Индзаги снова сможет создать проблемы Сарри», — сказал Керимов.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто «Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.