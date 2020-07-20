«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Владислава Батурина на игру Серии А

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.72.



«Одно из главных и решающих футбольных событий в рамках очередного тура Серии А состоится в Турине. Без пяти минут чемпион сразится с клубом, который совсем недавно реально претендовал на лидерство, но после паузы резко сдулся и теперь пытается вернуть свою фирменную игру.



«Ювентус» лидирует с отрывом в семь очков от «Аталанты» и, по идее не должен упустить очередной чемпионский титул, но поклонников «старой синьоры» волнует текущая форма команды и раздражают последние результаты. Туринцы не побеждают три тура: «Милан» (2:4), «Аталанта» (2:2), «Сассуоло» (3:3), а до этого в их активе было семь побед подряд. На своём поле самый титулованный клуб Италии не проигрывает и имеет лучший результат по набранным очкам.



«Лацио» до паузы в чемпионате играл здорово и уверенно собирал очки, а вот после вынужденных каникул у римлян командный механизм стал давать сбои, явно забарахлил, что перечеркнуло надежды столичного коллектива на реальную борьбу за титул. Сейчас команда Симоне Индзаги занимает третье место. Она отстаёт от «Аталанты» на одно очко и опережает также на одно очко «Интер». От «Ювентуса» разрыв равен восьми очкам. Римляне не побеждают четыре тура: «Милан» (0:3), «Лечче» (1:2), «Сассуоло» (1:2), «Удинезе» (0:0). В гостях они взяли 30 очков, что является в лиге четвёртым результатом.



«Ювентус» проиграл два последних матча своему ближайшему сопернику: в первом круге (1:3) и в матче за Суперкубок (1:3).



Туринцы сейчас играют несколько странно для себя. Отсутствует привычный баланс между обороной и атакой: они продуктивны в нападении, но на удивление уязвимы в защите. В игре команды Маурицио Сарри вдруг появились признаки пофигизма, что привело к серьёзным нарушениям дисциплины и ухудшению результатов.



«Лацио» был очень хорош и интересен в первой половине сезона, но после перерыва резко сдал и сейчас близко не напоминает себя прежнего. Конечно, на один матч римляне могут собраться, чтобы дать бой туринцам и попробовать в третий раз подряд огорчить «старую синьору», но я предпочту верить в «Ювентус».



Многократный чемпион обладает более сильным, звёздным составом. В отличие от «Лацио», «Ювентус» более болезненно воспринимает серию без побед, а также то, что он проиграл две встречи подряд столичной команде», — сказал Батурин.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто «Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.