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«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Аксёнова на матч Серии А

«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Аксёнова на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2020 «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.

«К сожалению, «Лацио» отстал от «Ювентуса и в гонке за чемпионство уже не участвует, но может «Ювентусу» помешать. Недалеко «Интер», «Аталанта», все наседают. Мы помним, что «Лацио» очень успешно с командой Сарри в нынешнем сезоне играет. Но это было до паузы, связанной с пандемией, а после неё «Лацио» очень плох – много пропускает, мало забивает. В этом матче «Ювентус» — явный фаворит, он победит. Мне кажется, что голов будет много, потому что «Юве» сейчас играет очень результативно.

Мой прогноз на этот матч – чистая победа «Ювентуса». Это раз. Как мне кажется, в этом матче будет больше 2.5 мячей – это два», — сказал Аксёнов.

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«Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.
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