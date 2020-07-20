«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2020 «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.



«К сожалению, «Лацио» отстал от «Ювентуса и в гонке за чемпионство уже не участвует, но может «Ювентусу» помешать. Недалеко «Интер», «Аталанта», все наседают. Мы помним, что «Лацио» очень успешно с командой Сарри в нынешнем сезоне играет. Но это было до паузы, связанной с пандемией, а после неё «Лацио» очень плох – много пропускает, мало забивает. В этом матче «Ювентус» — явный фаворит, он победит. Мне кажется, что голов будет много, потому что «Юве» сейчас играет очень результативно.



Мой прогноз на этот матч – чистая победа «Ювентуса». Это раз. Как мне кажется, в этом матче будет больше 2.5 мячей – это два», — сказал Аксёнов.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто «Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.