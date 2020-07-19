«Зенит» — «Спартак»: результат матча Кубка России и сыгравшие ставки букмекеров

В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали ему арбитры на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).

«Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставка на статистику в матче полуфинала Кубка России Мотивированный Дзюба, необычная тенденция по угловым и судейство Сергея Иванова.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Через несколько минут хозяев вперёд вывел Далер Кузяев с паса Малкома.

Букмекеры не сомневались в победе «Зенита»: ставки на успех хозяев принимались за 1.55. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1550 рублей. Победа «Спартака» шла с коэффициентом 5.50, ничья в основное время оценивалась в 4.50.

Эксперты сомневались, что матч получится результативным: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно было за 1.93, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98.

Гол Артёма Дзюбы оценивался коэффициентом 2.25: ставка в 1000 рублей принесла бы игроку 2250 рублей. На точный счёт 2:1 в пользу «Зенит» ставки принимались за 10.00.