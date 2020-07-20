«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» всухую за 2.06.
«Прописка в АПЛ на следующий год лондонцам уже обеспечена, поскольку отрыв от зоны вылета составляет целых девять пунктов. Но вот закончить сезон на высокой ноте едва ли удастся. Оставшийся календарь у «орлов» убойный: в заключительном туре предстоит дерби с «Тоттенхэмом», а в ближайшем — непростой выезд к «Вулверхэмптону».
В матче первого круга «Кристал Пэлас» скатал дома ничью с «волками» со счётом 1:1. Тогда, к слову, хозяева смотрелись не хуже гостей и могли даже одержать победу. Однако теперь зацепиться за очки будет сложно, слишком уж мотивирован оппонент.
У «Вулверхэмптона» на кону еврокубки, да и футбол он показывает приличный. Надо сказать, за 18 игр на своём поле команда потерпела лишь четыре поражения. Любопытно также и то, что в пяти из шести последних домашних поединков она не пропускала.
У лондонцев же накануне игры не хватает сразу трёх защитников, среди которых ведущий Гари Кэхилл. Также «орлы» не досчитаются дисквалифицированного Бентеке, что наверняка отразится на атаке. А при таких раскладах П1 всухую за коэффициент 2.06 выглядит заманчиво».
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