«МЮ» — «Челси»: результат матча полуфинала Кубка Англии и сыгравшие ставки букмекеров

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ассистировали ему судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст.
Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.
Эксперты не верили в победу лондонцев, предлагая поставить на них за 3.10. Со ставки в 1000 рублей можно было получить 3.10 рублей. Успех «МЮ» шёл за 2.55, а ничья в основное время — за 3.45.
При этом букмекеры не сомневались, что забить сумеют обе команды: поставить на этот исход можно было за 1.75. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Коэффициент на точный счёт 3:1 в пользу «Челси» составлял 20.0. Со ставки в 1000 рублей игрок получил бы 20 тыс. рублей.
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