«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон».



Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.19.



«20 июля «Шеффилд Юнайтед» в 37-м туре английской Премьер-Лиги проводит свой последний матч в нынешнем чемпионате в родных стенах, встречаясь с «Эвертоном».



«Клинки», под руководством Криса Уайлдера, выбранного в прошлом году коллегами лучшим менеджером лиги, этот сезон могут с полным правом занести себе в архив.



«Шеффилд» сумел не только сохранить себе прописку в АПЛ, но с ходу включился в борьбу за путёвку в еврокубки. Одно время «клинки» даже претендовали на место в Лиге чемпионов. Если они даже попадут в Лигу Европы, то для футболистов и тренеров огромным достижением.



С начала турнира на «Шеффилд» мало кто ставил. По итогам сезона эта команда может впервые в своей истории попасть в Европу. Однако для этого нужно побеждать.



«Эвертон» — крепкий орешек. Судя по всему, в следующем сезоне Карло Анчелотти и его ребята станут реальными претендентами на одно из мест в евротурнирах от Англии. Безусловно, они поднимут градус конкуренции в АПЛ.



Сейчас речь идёт о том, чтобы достойно завершить сезон, расположившись поближе к топ-командам. «Шеффилд», в случае успеха в двух последних турах, действительно может удивить английский футбольный мир. Впереди ещё предстоит матч с «Саутгемптоном», который дома выступает не лучшим образом.



Сначала надо брать верх над «Эвертоном», у которого «Шеффилд», между прочим, выиграл в шестом туре 2:0. Тогда этот результат был оценён как сенсационный. Сегодня это уже никого не удивляет.



После коронавирусной паузы «Шеффилд» не сразу поймал свою игру, потеряв ряд очков. Однако домашняя победа над «Тоттенхэмом», «Челси» и «Вулверхэмптоном» сделали «Юнайтед» одним из кандидатов на получение билета в Европу.



В грядущем матче с «Эвертоном» ставлю на победу «Шеффилда» с коэффициентом 2.19», — сказал Елагин.



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«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.