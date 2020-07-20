«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Александра Неценко на игру чемпионата Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус — «Лацио».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 1.94.
«Обе команды в турбулентности, судя по последним результатам. «Юве» пропустил 9 мячей за последние 3 тура и ни разу не выиграл, хотя у него ещё есть запас прочности в 5 очков перед вторым местом. «Лацио» был прекрасен до локдауна, дважды нокаутировал туринцев, включая матч за Суперкубок Италии, но сейчас выглядит ещё слабее. Если у «старой синьоры» есть глубина состава и она выезжает за счёт индивидуального мастерства исполнителей, то римляне всего этого лишены.
В лазарете у Индзаги один из лучших ассистентов чемпионата Луис Альберто, а также Раду, Моро, Хони, Марушич, Лулич, Лейва и Корреа. В такой ситуации рассчитывать на ещё одну победу над «Ювентусом» наивно, а вот на гол (голы) вполне можно. Мне кажется, предстоящая встреча должна получиться результативной с обеих сторон, но Сарри всё же не должен проиграть, потому что у него есть Роналду и Дибала», — сказал Неценко.
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