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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 34-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.00.

«У «Ювентуса» появляется наконец-то отличная возможность окончательно оторваться от всех конкурентов. Не выиграли «Интер» и «Аталанта», поэтому можно сделать задел, который уже будет нереально отыграть. Не лучшим образом выглядели туринцы в последних встречах. Но нужно уже оформлять чемпионство и готовиться к ответной игре с «Лионом».

«Лацио» до недавнего времени считался главным преследователем «Ювентуса», но его игра после паузы очень слабая. Куда-то исчез кураж, ничего не получается. Мне кажется, ситуация не переломится и в предстоящей встрече.

«Ювентус» сильнее, он играет дома, а форма «Лацио» никакой критики не выдерживает. Поэтому сыграю хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

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