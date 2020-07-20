«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» в 34-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.00.



«У «Ювентуса» появляется наконец-то отличная возможность окончательно оторваться от всех конкурентов. Не выиграли «Интер» и «Аталанта», поэтому можно сделать задел, который уже будет нереально отыграть. Не лучшим образом выглядели туринцы в последних встречах. Но нужно уже оформлять чемпионство и готовиться к ответной игре с «Лионом».



«Лацио» до недавнего времени считался главным преследователем «Ювентуса», но его игра после паузы очень слабая. Куда-то исчез кураж, ничего не получается. Мне кажется, ситуация не переломится и в предстоящей встрече.



«Ювентус» сильнее, он играет дома, а форма «Лацио» никакой критики не выдерживает. Поэтому сыграю хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.



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