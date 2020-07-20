«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Виктора Гусева на матч 34-го тура чемпионата Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1.70.



«Давайте обратим внимание на то, что матч предыдущего тура «Сассуоло» — «Ювентус» завершился вничью 3:3. Удивительный случай для «Юве»: ни одного из трёх мячей не записал на свой счёт Роналду. Это редкость. Может быть, из этого будем исходить. В матче, который нам предстоит посмотреть, вполне возможно, будет борьба, одиннадцатиметровые, а Криштиану помимо всего является ещё и исполнителем пенальти в своей команде.



Попутно скажу, что очки потерял в предыдущем туре и «Лацио», сыграв на чужом поле с «Удинезе» 0:0. Сразу посмотрим, как «Лацио» играет в гостях. Девять побед, три ничьи, четыре поражения. А у «Ювентуса» удивительная статистика дома, что и говорить. 14 побед и две ничьи, ни разу на своём поле «Ювентус» не проиграл. На своём поле в этой игре с серьёзным соперником, я думаю, Роналду захочет забить. Надо отметить, что такое реваншистское настроение будет у всей команды.



В прошлом году два раза «Ювентус» выиграл у «Лацио», в нынешнем сезоне было два поражения подряд с одинаковым счётом. Это уже вопрос принципа. Если смотреть на турнирную таблицу, то «Ювентус» идёт на первом месте, «Лацио» идёт на третьем. Это большой роли не играет, ведь из Италии в Лигу чемпионов попадает четыре команды, а эта четвёрка уже устаканилась. Если взять последние пять туров, здесь дела не так хорошо у обеих команд. По результатам последних туров «Ювентус» занимает седьмое место, а «Лацио» 14-е. После семи побед в чемпионате «Ювентус» потерпел поражение и два раза сыграл вничью.



Вот такие две команды сойдутся в Турине со всеми своими амбициями. Наверное, будут голы, и обе команды забьют. Можно на это поставить. Мой прогноз будет более точечным. В матче «Ювентус» — «Лацио» ставлю на то, что Криштиану Роналду забьёт, с коэффициентом 1.70», — сказал Гусев.



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