«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Неценко на встречу АПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Ньюкасл».
Ставка: «Брайтон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.66.
«Чайкам» нужно одно очко, чтобы гарантировать себе прописку в АПЛ. «Сороки» уже решили все задачи на сезон, ещё и угодив в жесточайший кадровый кризис. В предыдущей игре с «Тоттенхэмом» у «Ньюкасла» сломал ключицу защитник Шер. Пропустит предстоящий матч капитан команды, ещё один «оборонец» Ласселс. К нему присоединятся Кларк, Лежон, Даммет, Хэйден, Шон Лонгстафф и Кэрролл. Под вопросом Сен-Максимен. Зато вернётся на левый фланг обороны Роуз.
Альзате и Искьердо не будут играть за «Брайтон», зато к тренировкам вернулся и доступен иранский форвард Джаханбакш. В общем, расклад тут налицо. «Брайтон» заинтересован в том, чтобы как минимум не уступить, а проблемы с составом у Стива Брюса намекают даже на четвёртое поражение «сорок» подряд. За последние девять игр с учётом Кубков в этих противостояниях не забивалось больше 3,5 мячей. Мало того, за последние пять встреч было забито всего четыре гола, а «Ньюкасл» ни разу не победил. «Брайтон» не должен уступить, а тотал не превысит 3,5 мячей», — сказал Неценко.
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