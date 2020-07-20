Букмекеры: игра с «Зенитом» не повлияла на шансы Тедеско остаться в «Спартаке»

Вчера в полуфинальном матче Кубка России «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:2 и лишился шансов сыграть в еврокубках в следующем сезоне. По оценке букмекеров, это поражение никак не повлияло на шансы Доменико Тедеско остаться во главе московского клуба в следующем сезоне. Аналитики считают, что Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона-2019/2020.



Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 62% вероятности. Контракт тренера со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2020/2021. Сделать ставку на то, что Тедеско отработает контракт до конца, можно с коэффициентом 10.00 (10%).



Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что Тедеско продолжит работу с командой. Однако в ряде СМИ появилась информация, что недовольство работой немецкого специалиста растёт. Он может покинуть клуб.



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