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Полиция случайно обнаружила автомобили руководителей фонда «Гафаров и партнёры»

Полиция случайно обнаружила автомобили руководителей фонда «Гафаров и партнёры»
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В Белгородской области полицейские обнаружили машины, принадлежавшие руководителям скандального фонда «Гафаров и партнёры».

14 июля сотрудники ГИБДД заметили в поселке Красная Яруга Белгородской области два странных эвакуатора, на прицепе которых были машины Bentley и Mercedes. Правоохранительные органы задержали двух водителей и сопровождающего.

Те рассказали, что их нанял мужчина по имени Николай. За 50 тыс. рублей он попросил водителей найти гараж в посёлке и перегнать туда машины. Выяснилось, что автомобили находятся в розыске с мая, а раньше на них ездил один из руководителей фонда Денис Ахметшин.

Ранее МВД Набережных Челнов объявило руководителей фонда «Гафаров и партнёры» в федеральный розыск. Помимо самого Эрика Гафарова в розыске находятся Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин.

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