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В России владельцам букмекерских компаний запретили регистрироваться в офшорных зонах

В России владельцам букмекерских компаний запретили регистрироваться в офшорных зонах
Ставки / Прогнозы 0

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к владельцам букмекерских компаний и операторам лотерей. Согласно этому документу владельцы операторов азартных игр и лотерейного бизнеса не смогут быть зарегистрированы в офшорных зонах.

Кроме того закон запрещает лицам с непогашенной судимостью быть бенефициарами букмекерских компаний и других предприятий азартного бизнеса.

В случае, если букмекеры будут нарушать закон, они могут получить наказание в виде приостановки лицензии или даже её отзыва.

Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Новый закон вступит в силу спустя 90 дней после официального опубликования, то есть 18 октября 2020 года.

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