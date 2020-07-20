В России владельцам букмекерских компаний запретили регистрироваться в офшорных зонах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к владельцам букмекерских компаний и операторам лотерей. Согласно этому документу владельцы операторов азартных игр и лотерейного бизнеса не смогут быть зарегистрированы в офшорных зонах.



Кроме того закон запрещает лицам с непогашенной судимостью быть бенефициарами букмекерских компаний и других предприятий азартного бизнеса.



В случае, если букмекеры будут нарушать закон, они могут получить наказание в виде приостановки лицензии или даже её отзыва.



Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Новый закон вступит в силу спустя 90 дней после официального опубликования, то есть 18 октября 2020 года.