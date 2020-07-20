В России владельцам букмекерских компаний запретили регистрироваться в офшорных зонах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к владельцам букмекерских компаний и операторам лотерей. Согласно этому документу владельцы операторов азартных игр и лотерейного бизнеса не смогут быть зарегистрированы в офшорных зонах.
Кроме того закон запрещает лицам с непогашенной судимостью быть бенефициарами букмекерских компаний и других предприятий азартного бизнеса.
В случае, если букмекеры будут нарушать закон, они могут получить наказание в виде приостановки лицензии или даже её отзыва.
Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Новый закон вступит в силу спустя 90 дней после официального опубликования, то есть 18 октября 2020 года.
- 20 июля 2020
-
17:00
-
16:58
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 19 июля 2020
-
22:06
-
21:45
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55
Партнерский контент