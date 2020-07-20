Гол Миранчука в ворота ЦСКА на 92-й минуте позволил зайти коэффициенту 13007.90

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку «экспресс» на сумму 20 рублей на пять футбольных матчей. Игрок выбрал следующие исходы:
- победа «Леганеса» в матче с «Атлетиком» за коэффициент 4.40;
- выигрыш «Осасуны» во встрече с «Барселоной» за 18.00;
- победа «Алавеса» в матче с «Бетисом» за 3.95;
- выигрыш «Леванте» в матче с «Сельтой» за 7.70;
- Победа «Локомотива» в дерби с ЦСКА за 5.40.
Общий коэффициент экспресса составил 13007.90.
«Леганес» со счётом 2:0 обыграл «Атлетик», «Осасуна» — «Барселону» (2:1), «Алавес» разобрался с «Бетисом» (2:1), а «Леванте» — с «Сельтой» (3:2).
Для прохода экспресса нужна была победа «Локомотива» в матче с ЦСКА. В московском дерби «железнодорожники» выиграли со счётом 2:1 благодаря дублю Алексея Миранчука. Оба гола Миранчук забил с пенальти, решающий мяч — на 92-й минуте.
Таким образом, со ставки в 20 рублей клиент БК получил 260 158 рублей.
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