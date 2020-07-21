«Сассуоло» — «Милан»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 21 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан».

Ставка: ИТБ 2 гола «Милана» за 2.17.

«Россонери» занимают седьмую позицию, чёрно-зелёные — восьмую. Вот только разница между ними составляет аж восемь очков. У «Милана» 56 баллов, «Наполи» он уступает только по дополнительным показателям, да и до «Ромы» всего один пункт. При этом партенопейцы успели выиграть Кубок Италии, то есть в случае их попадания в топ-6 путёвку в Лигу Европы принесёт седьмая строчка.



В целом «Милан» чертовски хорош, списать удачную серию на слабый календарь не получится. Обыграны «Рома» (2:0), «Лацио» (3:0), «Ювентус» (4:2). Также досталось двум крепким середнякам — «Парме» (3:1) и «Болонье» (5:1). Игра даётся, движение на хорошем уровне, моменты создаются исправно.



А вот «Сассуоло» остался без побед в двух предыдущих турах, хотя имел всё необходимое. Сперва не смог дожать «Ювентус» в родных стенах (3:3), показывая куда более симпатичный футбол. А в субботу упустил победу над «Кальяри» (1:1): открыл счёт, остался в большинстве 48-й минуте. И умудрился пропустить в большинстве с единственного удара в створ.



Теперь шансы на еврокубки сугубо теоретические. До «Милана» целых восемь очков, то есть хозяев устроит только победа. Надо сказать, что подопечные Роберто де Дзерби показывают яркий футбол и не стесняются играть в атаку даже против грандов. «Милан» сейчас на ходу, так что зрелище должно получиться ярким.



Фактор своего поля не стоит переоценивать. Играть придётся без зрителей, а три предыдущих поединка на стадионе «Мапей» завершились в пользу «Милана». Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.90, а также ИТБ 2 мяча «Милана» за 2.17. Пропускают хозяева много, а Чалханоглу, Ребич и Ибрагимович сейчас в ударе".