«Спортинг» — «Витория Сетубал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Витория Сетубал».

Ставка: победа «Спортинга» в 1-2 мяча за 1.98.

«Лиссабонцы набрали после выхода с карантина хороший ход. 17 очков в восьми турах, пять побед, две ничьи и то самое поражение от «Порту». И самое главное — на своём поле они пока только побеждают. Уже девять выигрышей подряд, что любопытно — все с разницей в один или два мяча.



«Витория Сетубал» на момент рестарта первенства чувствовала себя довольно комфортно, но дальше результаты резко просели. В восьми поединках удалось зацепить всего два балла, а к выезду на стадионе «Жозе Алваладе» команда подходит с серией из шести поражений. Все — с разницей в один-два гола.



«Садинцы» необычайно мотивированы: провальный отрезок опустил их на предпоследнюю строчку, а это уже зона вылета. 30 очков, но ничего ещё не потеряно — «Тондела» и «Портимоненсе» находятся выше только по дополнительным показателям. Другое дело, что зацепиться в Лиссабоне будет очень сложно.



Собственно, в восьми предыдущих встречах на своём поле «Спортинг» добыл восемь побед. Потому отталкиваться будем от фаворита. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 1.98 и П1 с форой (-1) за 1.75. Гости будут сражаться за каждый мяч, но мотивированные «львы» вряд ли допустят потерю концентрации».