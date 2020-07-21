«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Нас ждёт матч между «Астон Виллой» и «Арсеналом». «Астон Вилла» находится в плохом состоянии и может вылететь в Чемпионшип. Эта команда находится на предпоследней строчке в турнирной таблице и не побеждала с января до недавней победы над «Кристал Пэлас» (2:0).



«Арсенал» на два очка отстаёт от зоны Лиги Евпопы. Неожиданно «канониры» одолели «Ливерпуль». Ещё была ничья с «Лестером» и обидное поражение от «Тоттенхэма» в дерби. Самое важное, что матч с «Астон Виллой» «канониры» проведут спустя всего три дня после тяжелейшего полуфинала с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Именно поэтому «Арсенал» не кажется таким уж безусловным фаворитом.



Именно поэтому определённые варианты у «Астон Виллы» всё же имеются. К тому же мы видим, что «Арсенал» не всегда играет стабильно. Поэтому игра вполне может раскрыться, ведь «Астон Вилле» нужно идти вперёд. Исходя из этого, выбираю рискованную ставку, которая от этого только интереснее. Мой прогноз — обе забьют + тотал больше 2.5 гола», — сказал Кривохарченко.



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