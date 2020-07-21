«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и минимум 3 мяча в матче за 1.80.
«Дела «Уотфорда» плохи. Так может получиться, что даже победы над «Ман Сити» или «Арсеналом» может не хватить для сохранения места в АПЛ. Вот и руководство «шершней», почувствовав это, решилось на расставание с Найджелом Пирсоном. Возымеет ли это действие? Сомневаюсь. Если же посмотреть чуть вперёд, то у этой возрастной команды в случае вылета могут возникнуть проблемы и в Чемпионшипе. И боюсь, если она вылетит вместе с «Борнмутом», ни те, ни другие в АПЛ в ближайшие годы не вернутся.
«Сити» только что получил оплеуху от «Арсенала» в матче на Кубок, и теперь у команды осталась одна цель – Лига чемпионов. Наверняка будут изменения в составе, и те, кто выйдет, без особого напряжения захотят просто показать, что умеют.
«Уотфорду» нужно будет побеждать. Возможно, расставание с тренером как-то психологически встряхнёт игроков, но на их уровень это повлиять вряд ли может. Думаю, игра может получиться интересной с немалым количеством моментов», — сказал Петросьян.
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