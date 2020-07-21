«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру 37-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.66.



«Арсенал» только что сотворил очередное чудо, обыграв в полуфинале Кубка Англии «Ман Сити». Теперь, понятное дело, для «канониров» главная игра сезона – финал, который состоится в следующее воскресенье. И именно он определит, будут ли лондонцы играть в следующем сезоне в Европе, ведь через чемпионат туда им уже не пробиться.



«Вилла» героически сражается последние два матча. Заслуженно обыграли «Пэлас», затем только в концовке упустили победу в игре с «Эвертоном». Думаю, «Вилла» продолжит играть на своём максимуме, пока сохраняются шансы на сохранение прописки в АПЛ. А это означает, что, как обычно, она будет и создавать моменты и слишком многое позволять соперникам.



Не удивлюсь, если хозяева здесь будут даже иметь больше шансов у чужих ворот. Пожалуй, самое оптимальное здесь — выбрать вариант «обе забьют», — сказал Петросьян.



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