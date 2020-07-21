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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу АПЛ

«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.02.

«Для обеих команд турнирные задачи выглядят лишь теоретически достижимыми. Лондонцы вряд ли дотянутся до зоны ЛЕ, а бирмингемцы вряд ли останутся в АПЛ. «Арсенал» обыграл недавно чемпиона, пусть и совершенно немотивированного, но при этом по статистике матча доминировавшего на поле.

«Астон Вилла» же в последних пяти играх забила три гола, пропустив семь. Скорее всего, пропустит она и в этой игре. «Арсеналу», возможно, победа меньше даст, но исполнительский класс у лондонцев выше», — сказал Аскеров.

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Лондонский клуб имеет семь побед кряду над бирмингемцами с общим счётом 23:3.
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