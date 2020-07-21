Букмекеры назвали шансы «Химок» обыграть «Зенит» в финале Кубка России

В полуфиналах Кубка России «Химки» со счётом 3:1 обыграли «Урал», а «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1. Теперь «Зенит» и «Химки» встретятся в финальном матче 25 июля в Екатеринбурге. Букмекеры оценили шансы представителя ФНЛ завоевать трофей.



Поставить на то, что Кубок России выиграют «Химки», можно с коэффициентом 8.70. Это примерно 11% вероятности. Шансы «Зенита» аналитики оценили коэффициентом 1.07 (89%).



На пути к финалу клуб из Московской области обыграл «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1). «Химки» заняли второе место в ФНЛ, но пока неизвестно, сыграет ли клуб в РПЛ в следующем сезоне.



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