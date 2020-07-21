Букмекеры: Федун не продаст «Спартак» в ближайшее время

Московский «Спартак» в случае поражения от «Рубина» в 30-м туре РПЛ может опуститься на 11-е место в РПЛ. Это станет худшим выступлением клуба за всё время существования лиги. Но букмекеры уверены, что даже в таком случае Леонид Федун не продаст клуб.
Поставить на то, что Федун решится на продажу «Спартака» до конца 2020 года, можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 6% вероятности.
Ранее Леонид Федун говорил о вероятной продаже клуба болельщикам к 2023 году. После игры 29-го тура против «Ахмата» владелец в разговоре с болельщиком заявил, что готов продать «Спартак» за 1 рубль, но тому, кто будет готов вкладывать в команду 10 млрд рублей ежегодно.
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