«Спортинг» – «Сетубал»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Португалии

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на заключительный матч 33-го тура чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» – «Сетубал».



Ставка: меньше 35 фолов в матче за 1.80.



«В текущем сезоне португальской Примейры арбитры в среднем за матч фиксировали 32.22 фола. Как и во многих европейских чемпионатах, выход команд из карантина повлёк увеличение количества нарушений правил. До вспышки коронавируса средний показатель по фолам был 31.48, а после выхода команд с каникул строгого режима он уже составил 34.24 фола. Так что в свете свежих показателей предложенный букмекерами тотал выглядит вполне логично. Однако я настаиваю на том, что сыграть стоит «низовой» вариант.



Всё дело в индивидуальной статистике команд. Как ни колдуй над данными по количеству отборов мяча и верховых единоборств, огромный тотал по фолам не получается. По моим подсчётам, от матча между «Спортингом» и «Сетубалом» стоит ожидать от 29 до 32 нарушений правил.



Осталось проверить судейский фактор. Предстоящий матч будет обслуживать Нуно Алмейда. В принципе он фиксирует нарушения правил примерно с такой же частотой, что и среднестатистический арбитр португальского чемпиона. Отклонение в сторону увеличения частоты свистков незначительное. С поправкой на арбитра у меня получается диапазон фолов от 30 до 33. В любом случае это меньше, чем предложенный букмекерами тотал 34.5», — сказал Чаплыгин.



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