Руководитель фонда «Гафаров и партнёры» угрожал ведущему «Матч ТВ»

Один из руководителей фонда «Гафаров и партнёры» Владимир Сухоплюев угрожал в личной переписке ведущему «Матч ТВ» Тимуру Склярову. Сухоплюев требовал от Склярова опубликовать переписку с Дмитрием Губерниевым или передать её руководителям фонда. Из переписки якобы очевидно, что Дмитрий оклеветал своего коллегу.



«Если ты откажешься передавать переписку с ним, мы придём к тебе с претензиями и спросим с тебя по твоим обязательствам перед нами. Ты должен нам очень много денег за наши контракты с людьми, которые эти контракты разорвали. В этих сделках ты выступал гарантом для обеих сторон. Договоров у нас с тобой нет, но не думай, что их отсутствие поможет тебе уйти от ответственности. Мы готовы списать твои долги перед нами, если ты будешь вести себя порядочно. Думай», — говорится в сообщении Сухоплюева.



Кроме того сайт «Железная ставка» опубликовал ту самую переписку Склярова с Губерниевым и его директором Стасом Христовым. В этой беседе Скляров и Христов обсуждают сумму контракта. Однако Губерниев пояснил, что его менеджер ведёт переговоры со всеми, а окончательное решение принимает он сам. В истории с фондом «Гафаров и партнёры» Губерниев отказался от сотрудничества.



Ранее появлялась информация о том, что Тимур Скляров помогал мошенникам привлекать в фонд знаменитостей. Сам ведущий заявил, что он был всего лишь одним из инвесторов.



МВД Набережных Челнов объявило руководителей фонда «Гафаров и партнёры» в федеральный розыск. Помимо самого Эрика Гафарова в розыске находятся Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин. Машины, на которых ездили Сухоплюев и Ахметшин, обнаружили в Белгородской области.

Полиция случайно обнаружила автомобили руководителей фонда «Гафаров и партнёры»