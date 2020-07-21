«Ростов» — «Зенит»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 30-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет за 1.81.

«Дончанам для попадания на четвёртое место необходимо победить «Зенит» и дождаться осечки «армейцев» в домашней встрече с «Тамбовом». Шансы, понятное дело, невысоки, но всё же осязаемы. Благо что для сине-бело-голубых выезд в Ростов-на-Дону становится натуральной обузой.



Накануне команда провела тяжелейшей полуфинал Кубка России со «Спартаком» (2:1), который потребовал большого количества сил и эмоций. Уже 25 июля предстоит финал с «Химками». Соперник скромный, но колючий, да ещё и имевший на отдых неделю. А главное, на кону второй золотой дубль в истории.



Упускать подобную возможность будет крайне обидно. Потому нет никаких сомнений в том, что тренерский штаб чемпиона России проведёт ротацию и побережёт ряд футболистов основного состава. На пресс-конференции после победы над «Спартаком» об этом говорил Сергей Семак, однако конкретных имён наставник «Зенита» не назвал.



Всё это повышает шансы хозяев. В то же время остаётся ощущение, что букмекеры недооценивают петербуржцев. «Ростов» идёт на серии из пяти матчей без побед, хотя уровень соперников казался скромным. Стоит выделить разве что «Краснодар» (1:1), который выглядел гораздо лучше и остался без победы только из-за слабой реализации.



Жёлто-синие вынужденно провели на карантине две недели, фактически не имея возможности нормально тренироваться. Валерий Карпин сразу сказал, что выйти на оптимальный уровень готовности до конца сезона не удастся. Так и получилось, а огромное количество кадровых потерь только усугубляет ситуацию.



Даже полуторный состав «Зенита» представляет серьёзную угрозу, а главное, эти футболисты всё время участвовали в тренировочном процессе и должны быть лучше готовы физически. Потому в успехе «Ростова» есть сомнения. Линия позволяет не мудрить и взять классические Х2 за крепкий коэффициент 1.81».