«Динамо» — «Оренбург»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.30.

«В последнее время у хозяев радуют молодые футболисты, стабильно выделяющиеся на общем фоне. С «Уфой» игру оживили Школик и Карапузов, с «Краснодаром» важнейший мяч забил Грулёв. В принципе, ничего не значащий поединок с «Оренбургом» отлично подходит для того, чтобы предоставить им ещё одну возможность проявить себя.



Потому ждём от тренерского штаба новых шансов для молодёжи. «Оренбург» тем временем давно смирился с вылетом из РПЛ: 24 очка, гарантированное последнее место в турнирной таблице, всего один набранный балл после выхода с карантина. Кадровые проблемы гигантские, играть приходится фактически без замен — на скамейке находятся молодые футболисты с минимум опыта.



Потому не видим смысла мудрить. Состав у бело-голубых заметно интереснее и глубже, плюс своё поле. А главное — возможность красиво попрощаться с болельщиками, пусть даже их будет всего около 2,5 тыс. из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Родной стадион, слабый соперник, большие шансы на еврокубки — все условия на месте.



На таком фоне даже немного странно, что на лобовую победу хозяев дают не самый печальный коэффициент — 1.50. И всё же этот вариант сгодится разве что для экспресса. Придётся добавлять дополнительные условия. Нам нравится П1 с форой (-1) за 1.81 и П1 всухую за 2.30. Логика простая: «Оренбург» в пяти матчах после рестарта сезона забил всего один гол.



А «Динамо» в принципе много не пропускает и исправно катает низы — лишь один матч из семи получился результативным, да и там в соперниках был «Урал», который играет сам и даёт играть другим. Подопечные Кирилла Новикова свой гол-два наверняка сообразят, этого должно хватить для победы».