«Лечче» — «Брешия»: прогноз и ставка с коэффициентом 3.00 на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Брешия».

Ставка: победа «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 3.00.

«Лечче» вышел с карантина четырьмя поражениями подряд, зато потом хлопнул «Лацио» (2:1) и едва не дожал на выезде «Кальяри» (0:0). В двух предыдущих турах случились поражения, хотя грандов среди соперников не было. 1:3 от «Фиорентины» — это ещё ладно, а вот 1:2 от главного конкурента «Дженоа» рискуют дорого обойтись.

Теперь нужно побеждать любой ценой, благо что расписание в оставшихся турах приятное — сплошь аутсайдеры да лишённые турнирной мотивации середняки. Начать предстоит с «Брешии». «Ласточки» ужасно выступают на выезде — в восьми предыдущих встречах они набрали всего одно очко.



«Лечче» на своём поле тоже не блещет, но всё же имеет три победы и пять ничьих в 17 матчах. Удивительно, что букмекеры ждут от команд высокой результативности, хотя высочайшая цена ошибки вполне может привести к закрытому футболу. Пропускают соперники действительно очень много, да только проблемы с созиданием есть у обеих сторон.

Статистика очных встреч подтверждает это ощущение: за последние два сезона команды встречались трижды, ни разу не преодолев отметку в три мяча (3:0, 0:1 и 2:1). 1Х + тотал меньше 3.5 мяча идёт за крепкий коэффициент 2.18, а любители рисковать могут проверить П1 + тотал меньше 3.5 гола за дивную тройку".