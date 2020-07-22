«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.
«Заключительный поединок сезона превращается в формальность для обеих сторон. Букмекеры не сомневаются в победе гостей, хотя не всё так просто. Дмитрий Парфёнов после поражения от «Химок» подал в отставку с поста главного тренера «Урала», а подобные перестановки довольно часто придают импульс футболистам.
Потому лезть в исход не рискнём. Шансы москвичей, конечно, выше, но коэффициент 1.83 при отсутствии мотивации кажется не лучшим вариантом. Логичнее поставить на голы. Обе команды доигрывают сезон, а потому могут забыть об осторожности и просто сыграть в футбол на радость болельщикам.
«Урал» в принципе много забивает и очень много пропускает, за два дня после ухода Парфёнова никаких изменений последовать не должно. Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались верховыми, единственное исключение — финал Кубка России, где цена ошибки была гораздо выше.
Даже странно, что на классический тотал больше 2.5 мяча букмекеры дают 1.89. Можно попробовать поднять коэффициент: обе забьют + тотал больше 2.5 гола идёт за 2.20, а обе забьют + Х2 за 2.14. Также стоит подумать над голом Алексея Миранчука, на него дают аж 2.38.
Созидание «железнодорожников» в заключительной части сезона практически полностью завязано на российском полузащитнике. Кроме того, он исполняет все пенальти и много бьёт из-за пределов штрафной площади. В семи предыдущих матчах Миранчук забил семь голов, а оборона у «Урала» крайне слаба. Давать на таком фоне коэффициент заметно выше двойки несколько странно».
- 22 июля 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 июля 2020
-
20:00
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:52
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 20 июля 2020
-
22:00
-
19:30