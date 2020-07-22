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«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России

«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Заключительный поединок сезона превращается в формальность для обеих сторон. Букмекеры не сомневаются в победе гостей, хотя не всё так просто. Дмитрий Парфёнов после поражения от «Химок» подал в отставку с поста главного тренера «Урала», а подобные перестановки довольно часто придают импульс футболистам.

Потому лезть в исход не рискнём. Шансы москвичей, конечно, выше, но коэффициент 1.83 при отсутствии мотивации кажется не лучшим вариантом. Логичнее поставить на голы. Обе команды доигрывают сезон, а потому могут забыть об осторожности и просто сыграть в футбол на радость болельщикам.

«Урал» в принципе много забивает и очень много пропускает, за два дня после ухода Парфёнова никаких изменений последовать не должно. Три из четырёх предыдущих очных встреч выдались верховыми, единственное исключение — финал Кубка России, где цена ошибки была гораздо выше.

Даже странно, что на классический тотал больше 2.5 мяча букмекеры дают 1.89. Можно попробовать поднять коэффициент: обе забьют + тотал больше 2.5 гола идёт за 2.20, а обе забьют + Х2 за 2.14. Также стоит подумать над голом Алексея Миранчука, на него дают аж 2.38.

Созидание «железнодорожников» в заключительной части сезона практически полностью завязано на российском полузащитнике. Кроме того, он исполняет все пенальти и много бьёт из-за пределов штрафной площади. В семи предыдущих матчах Миранчук забил семь голов, а оборона у «Урала» крайне слаба. Давать на таком фоне коэффициент заметно выше двойки несколько странно».

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Заключительный матч сезона превратится для обеих команд в формальность.
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