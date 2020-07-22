«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 30-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + обе забьют за 2.19.

«Вроде бы шансы хозяев гораздо выше, ведь грозненцам уже совсем ничего не нужно. Но напрягает сразу несколько факторов. Во-первых, очные встречи. В трёх предыдущих случаях «быки» забили всего один гол (да и тот с пенальти) и зацепили одно очко. 0:1, 1:1, 0:1. Во-вторых, «Краснодар» 19 июля проводил перенесённый матч 23-го тура РПЛ с «Динамо», тогда как подопечные Игоря Шалимова готовились в недельном цикле. «Скамейка» у хозяев на фоне кадровых проблем заметно укоротилась, играть придётся на фоне усталости.



В-третьих, Матвей Сафонов получил прямую красную карточку в предыдущей игре и не сможет помочь своей команде. Скорее всего, место в воротах займёт Денис Адамов — голкипер талантливый, но к 22 годам не имеющий опыта на высшем уровне. Выход на замену с «Динамо» стал для него дебютом в чемпионате России.



Оборона у подопечных Мурада Мусаева в заключительной части сезона выглядит печально: огромное количество ошибок и обрезов, чаще всего на ровном месте. Логично предположить, что пару-тройку хороших моментов гости получат и свой гол наверняка забьют. В принципе на голы в обе стороны букмекеры дают двойку. Недурно.



Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите «1Х + обе забьют» за 2.19. За «П1 + обе забьют» предлагают прекрасные 3.32, но тут риск заметно выше. Слишком уж часто «Краснодар» умудряется спотыкаться в наиболее ответственные моменты».