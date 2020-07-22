«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.88.

Синие добыли пять побед в семи турах после паузы и сейчас вовсю претендуют на выход в Лигу чемпионов. После 36 матчей у них 63 очка и третья строчка, а отрыв от замыкающего топ-4 «Лестера», который провел на матч больше, составляет один пункт.



Только расслабляться никак нельзя, поскольку оставшийся календарь у команды Фрэнка Лэмпарда мощный. В заключительном туре их будет ожидать «Вулверхэмптон», рьяно бьющийся за Лигу Европы. Ну а пока предстоит тяжелейший выезд к «Ливерпулю».



Впрочем, статистика личных встреч остаётся на стороне лондонского клуба. За девять последних матчей с «Ливерпулем» на «Энфилде» гости потерпели лишь одно поражение, а в остальных восьми случаях не проигрывали: одержали три победы и скатали пять ничьих.



Дело ещё и в том, что после паузы подопечным Юргена Клоппа не хватает стабильности. В предыдущих трёх турах они пропустили четыре мяча. А за все семь поединков было пропущено восемь голов. До карантина, конечно, они пропускали гораздо реже.



Зато у «Челси» с результативностью проблем нет, не считая провала в Шеффилде. К тому же в дополнительной мотивации клуб едва ли нуждается — на кону Лига чемпионов и солидные призовые от УЕФА. А при таких раскладах, на наш взгляд, стоит проверить Х2 за рабочий коэффициент 1.88. Гостям просто нужнее результат".