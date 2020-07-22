ЦСКА — «Тамбов»: прогноз и ставка на матч 30-го тура РПЛ 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Тамбов».

Ставка: гол в первые 27 минут — нет за 2.06.

«Расклад следующий: подопечные Виктора Гончаренко занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка и опережая «Ростов» ровно на столько же. При этом по личным встречам они имеют преимущество над «быками» (3:2 и 1:1), но уступают дончанам (2:3 и 1:3).



Задача формулируется максимально просто — победить. Тогда четвёртое место никуда не денется, а в случае потери очков «Краснодара» (ему предстоит играть с «Ахматом») удастся финишировать третьими. В принципе шансы справиться со своей частью работы весьма неплохи. В заключительном туре придётся сразиться в родных стенах с потерявшим мотивацию «Тамбовом».



«Волки» получили техническую победу над «Сочи» и гарантировали себе 14-е место в РПЛ, а стыки в нынешнем сезоне отменены. Все козыри на стороне ЦСКА: преимущество по уровню исполнителей, своё поле, мотивация, злость после поражения в дерби. Красно-синие готовились в недельном цикле и должны быть свежими, а вот «Тамбов» не играл с 11 июля. Больше 10 дней без игровой практики — для профессионального уровня это много.



Проблема одна — на лобовую победу ЦСКА дают смешной коэффициент 1.29, а лезть в громадные форы совсем не хочется. «Тамбов» при всех своих проблемах никого просто так не отпускал. Потерпел пять поражений в шести летних матчах, но каждое из них — с минимальной разницей.



Больше того, во всех случаях дело заканчивалось со счётом 1:2. Если вы верите в подобные вещи, подумайте над ставками П1 ровно в один мяч за 3.70 и точный счёт 2:1 за 8.50. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за крепкие 1.90 и «гол в первые 27 минут — нет» за 2.06.



«Тамбов» усядется в оборону и не будет претендовать на территорию, а вот у хозяев вариантов нет — нужно искать счастья у чужих ворот. «Волки» редко получают быстрые голы (в стартовые 15 минут за 29 туров вообще пропустили лишь трижды). Скорее всего, хозяевам потребуется время, что раскачать оборону противника».