СПАЛ — «Рома»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А СПАЛ — «Рома».

Ставка: победа «Ромы» + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Рома», судя по всему, окончательно оклемалась. В прошлой игре она сумела дома отобрать очки у одного из претендентов на Лигу чемпионов «Интера», скатав с ним результативную ничью 2:2. При этом подопечные Паулу Фонсеки могли даже выиграть, но чёрно-синие сравняли счёт с пенальти на 88-й минуте.



Заработанный балл стал для римлян 10-м из 12 возможных в четырёх последних турах и позволил сохранить отличные шансы на Лигу Европы. За четыре игры до окончания первенства они занимают пятую строчку, набрав 58 очков. Расположившийся на восьмом месте «Сассуоло» отстаёт на целых 10 очков, так что римский клуб практически наверняка выйдет в еврокубки.



А сейчас «волкам» предстоит выезд к безнадёжному аутсайдеру СПАЛу, который не помнит, что такое победа. Предыдущая была одержана аж восемь туров назад. При этом в семи из них он непременно терпел поражения. А общий счёт такого кошмарного отрезка составил 2:18.



Против бело-голубых также играет солидная результативность ближайшего соперника. В предыдущих четырёх турах «Рома» наколотила девять мячей. При этом в каждом из случаев заходила ставка на классический верх, тотал больше 2.5 мяча. Похоже, никаких проблем с результативностью не возникнет и на этот раз.



Оборона у клуба из Феррары совсем печальная, это идеальная возможность поправить статистику. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит подумать над комбинированным вариантом П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74. Уж больно страшную серию выдаёт аутсайдер Серии А. А римский клуб, напротив, заметно прибавил".