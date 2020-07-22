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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» в РПЛ.

Ставка: ничья за 3.17.

«В «Спартаке» всё как всегда. Ну и плюс тяжёлый матч против «Зенита» — который вытащил к тому же все соки. Это большой подарок для «Рубина», который не проигрывает уже давно — пять матчей. Хорошие игры с «Краснодаром», и с «Оренбургом», и с «Уфой», ну и вообще наладилось у команды Слуцкого.

«Рубин» может играть в закрытый футбол — мы видели 0:0 в первой игре. И «Спартак» будет очень усталым — будет тяжело красно-белым. Ставлю на ничью», — сказал Казанский.

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Красно-белые проведут третий матч за семь суток, а казанцы готовились в недельном цикле.
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