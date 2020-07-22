«Ростов» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 30-го тура РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».
Ставка: победа «Ростова» за 2.12.
«Я бы взял победу «Ростова». Тем более дают за это 2,12. Это отличный коэффициент. «Зенит» в полуфинале со «Спартаком» в последние 20 минут уже фактически стоял, и видно было, что доигрывал на фоне большой усталости. А грядущий матч ему не нужен вовсе. Команда – чемпион и завершила своё выступление в РПЛ. Впереди финал Кубка, к тому же выездной, причём на этой же неделе. Поэтому очевидно, что «Зенит» сыграет в Ростове вторым составом.
А «Ростов» будет играть основным. Это последний матч сезона, который команда провела в целом неплохо. Хотя могло быть и лучше. Я думаю, что «Ростов» перед своими болельщиками должен завершить сезон красиво. Победа над чемпионом, который (как я думаю) будет играть вторым составом. Поэтому беру П1», — сказал Черданцев.
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