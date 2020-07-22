«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» минимум в 2 мяча за 1.83.



«Вест Хэм» воспрял духом, когда запахло жареным, и выдал несколько неплохих игр в июле. «Молотобойцы» и «Челси» обыграли, и «Норвич» с «Уотфордом» в двух последних турах. Именно последняя победа была особенно важной – после неё лондонцы по сути обеспечили себе прописку в АПЛ и на будущий сезон и, возможно, лишили такой возможности соперников.



Для «МЮ» же два последних тура – как два финала. Одну задачу (выиграть Кубок) команда провалила, осталась даже более важная – финишировать в четвёрке и оформить путёвку в Лигу чемпионов.



Многое здесь будет зависеть от Сульшера – именно ему нужно заставить своих преимущественно молодых игроков забыть о воскресной неудаче и выложиться на максимуме в оставшихся играх. К де Хеа это тоже относится – когда казалось, что он почти вернулся на свой уровень, пропустил такие мячи, которые раньше бы отразил с закрытыми глазами.



В общем, думаю, что здесь должна последовать реакция от манкунианцев и свои три очка они возьмут. И даже если с этим будут возникать трудности, на помощь привычно может прийти VAR», — сказал Петросьян.



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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз: де Хеа снова приснится лондонский кошмар В предыдущих пяти турах АПЛ «молотобойцы» забили 12 мячей.