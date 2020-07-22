СРО БК приветствует нового участника букмекерского рынка BETTERY

Член СРО букмекеров, ООО «Атлантик-М», объявил о старте приёма интерактивных ставок под брендом Bettery. Компания — обладатель лицензии ФНС № 11.



Руководство СРО «Ассоциация букмекерских контор» одобрило появление в отрасли нового игрока с большим потенциалом.



«Отрадно, что в это непростое для всех букмекеров время BETTERY заявляет о своих амбициях. Именно открытый рынок, отсутствие монополии и честная конкуренция главные двигатели легального букмекерства в России», — прокомментировала начало деятельности конторы президент СРО БК Дарина Денисова.



ООО «Атлантик-М» — обладатель свидетельства № 13 о членстве в СРО БК. Управляющая компания уже анонсировала, что полем деятельности для BETTERY станет сегмент интерактивных ставок.



По словам Дарины Денисовой, именно онлайн продолжает оставаться самым перспективным направлением в отрасли.



«Надеюсь, что бренд BETTERY в ближайшие годы займёт свою нишу рынка и будет являть собой пример надёжной и социально ответственной букмекерской конторы», — резюмировала глава отраслевой организации.