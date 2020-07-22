«Ростов» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на игру РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: ничья за 3.75.
«Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»: ничья, ничья в первом тайме и тотал меньше 2.5. «Зенит», в связи с тем что вышел в финал Кубка России, будет играть вторым составом. Эти футболисты не так сыграны.
У «Ростова» в последнее время не так хорошо получается в атаке, он немного забивает. После матча первого круга, где 6:1 выиграл «Зенит», «Ростов» будет осторожничать. Игра будет довольно равная и закончится вничью», — сказал Ловчев.
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